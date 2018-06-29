Фанаты зарезали соседа, праздновавшего вылет сборной Германии с ЧМ-2018

Мужчина отмечал поражение немецкой национальной команды у себя дома, когда к нему ворвались болельщики.

Фанаты сборной Германии из Бейрута — Хусейн Ходра Брайтаа и Шамас — расправились со своим соседом, Мохаммедом Заером, за то, что он праздновал вылет немцев с чемпионата мира по футболу. Об этом сообщают СМИ.

Мужчины напали на своего оппонента, когда он отмечал поражение сборной Германии в матче с Южной Кореей. Мужчину несколько раз ударили ножом, в результате чего он скончался. Правоохранители задержали одного из нападавших.

Напомним, сборная Германии 27 июня проиграла Южной Корее со счётом 0:2 и не вышла из группы на чемпионате мира. Её соперник также не прошёл в 1/8 финала.