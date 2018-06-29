Российские и финские дипломаты обсудили детали встречи Путина и Трампа

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Российские и финские дипломаты обсудили детали встречи Путина и Трампа

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева). Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Российские и финские дипломаты обсудили детали предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, которая намечена на 16 июля в Хельсинки. Об этом сказал директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

— Финская сторона подробно информировала нас о том, какие вопросы и результаты они сами хотели бы видеть от обсуждения этих вопросов, в частности арктической проблематики, — отметил дипломат.

Накануне Кремль сообщил, что переговоры Путина и Трампа наконец-то согласованы и состоятся 16 июля в Хельсинки. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выбор на финский город пал, так как он удобен обеим сторонам.

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