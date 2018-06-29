Побиты машины, на улицах реки. В Крыму выпал град размером с грецкий орех

В Республике Крым сегодня, 29 июля, прошёл крупный град размером с грецкий орех. Видео публикует телеграм-канал Life Shot.

Как пишут местные жители в социальных сетях, стихия обрушилась на север республики — на город Джанкой. Отмечается, что в результате "20-минутного апокалипсиса" были побиты машины, а ливень затопил многие улицы.

Публикация от Александр Киршин (@kirshinaleksandr) 29 Июн 2018 в 5:25 PDT

Отметим, что местное метеобюро объявило экстренное предупреждение на сегодня, 29 июня, и завтра, 30 июня, в связи с погодными условиями.