Побиты машины, на улицах реки. В Крыму выпал град размером с грецкий орех

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Побиты машины, на улицах реки. В Крыму выпал град размером с грецкий орех

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В Республике Крым сегодня, 29 июля, прошёл крупный град размером с грецкий орех. Видео публикует телеграм-канал Life Shot.

Как пишут местные жители в социальных сетях, стихия обрушилась на север республики — на город Джанкой. Отмечается, что в результате "20-минутного апокалипсиса" были побиты машины, а ливень затопил многие улицы.

Отметим, что местное метеобюро объявило экстренное предупреждение на сегодня, 29 июня, и завтра, 30 июня, в связи с погодными условиями.

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