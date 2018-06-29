Nissan и Italdesign выпустили юбилейный суперкар GT-R50

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Nissan и Italdesign выпустили юбилейный суперкар GT-R50

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Фото: ©Gt-r50

О планах серийного выпуска обновлённого Nissan GT-R50 с усиленными тормозами и мотором пока не сообщается.

Nissan совместно с дизайн-студией Italdesign создал уникальное купе Nissan GT-R50, посвящённое 50-летию модели и кузовного ателье.

<p>Фото: ©ItalDesign</p>

У новой вариации автомобиля кузов с золотой вставкой, узкие светодиодные фары и особые двойные круглые фонари с тонкими световыми кольцами и пустым центром.

<p>Фото: ©ItalDesign</p>

Также у Nissan GT-R50 появились массивное регулируемое антикрыло и 21-дюймовые колёсные диски. Новый облик получил и интерьер суперкара: в отделке используются углепластик, алькантара и кожа.

<p>Фото: ©ItalDesign</p>

Говоря о техническом наполнении, стоит отметить, что мощность 3,8-литрового бензинового турбомотора V6 выросла до 720 лошадиных сил, также у спорткара появились усиленные тормоза Brembo и обновлённая подвеска.

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