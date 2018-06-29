В Кирове двое рабочих разбились насмерть, упав с 20-го этажа на стройке

Читайте также

В Кирове двое рабочих разбились насмерть, упав с 20-го этажа на стройке

2736

Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК по Кировской области

Мужчины получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте произошедшего.

Следователи управления по Кировской области проводят проверку после того, как днём 29 июня возле строящегося здания обнаружили тела двоих рабочих. Как сообщается, один из мужчин 1971 года рождения, второй — 1985-го.

<p>Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК по Кировской области</p>

Как выяснили правоохранители, мужчины упали с 20-го этажа. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

<p>Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК по Кировской области</p>

— Установлено, что застройщиком дома является "Жилстрой". На месте в настоящее время продолжает работать следственно-оперативная группа, — отмечается в сообщении.

<p>Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК по Кировской области</p>

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×