В Кирове двое рабочих разбились насмерть, упав с 20-го этажа на стройке

Мужчины получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте произошедшего.

Следователи управления по Кировской области проводят проверку после того, как днём 29 июня возле строящегося здания обнаружили тела двоих рабочих. Как сообщается, один из мужчин 1971 года рождения, второй — 1985-го.

Как выяснили правоохранители, мужчины упали с 20-го этажа. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

— Установлено, что застройщиком дома является "Жилстрой". На месте в настоящее время продолжает работать следственно-оперативная группа, — отмечается в сообщении.