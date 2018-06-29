Экс-футболист "Тоттенхэма" скончался в возрасте 45 лет

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Экс-футболист "Тоттенхэма" скончался в возрасте 45 лет

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Спортсмен выступал за английский клуб с 2001-го по 2006 год. После завершил карьеру и работал спортивным директором "Црвены Звезды".

Экс-защитник английского "Тоттенхэма", белградской "Црвены Звезды", сборных Югославии, а также Сербии и Черногории Горан Буневчевич скончался в возрасте 45 лет.

— Мы глубоко опечалены новостью о кончине нашего бывшего игрока Горана Буневчевича. Мысли каждого в клубе с его друзьями и семьёй в это чрезвычайно трудное время, — говорится в сообщении "Тоттенхэма" в "Твиттере".

Известно, что спортсмен последний месяц находился в тяжёлом состоянии после аневризмы и, так не оправившись, скончался от кровоизлияния в мозг.

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