Экс-футболист "Тоттенхэма" скончался в возрасте 45 лет

Спортсмен выступал за английский клуб с 2001-го по 2006 год. После завершил карьеру и работал спортивным директором "Црвены Звезды".

Экс-защитник английского "Тоттенхэма", белградской "Црвены Звезды", сборных Югославии, а также Сербии и Черногории Горан Буневчевич скончался в возрасте 45 лет.

— Мы глубоко опечалены новостью о кончине нашего бывшего игрока Горана Буневчевича. Мысли каждого в клубе с его друзьями и семьёй в это чрезвычайно трудное время, — говорится в сообщении "Тоттенхэма" в "Твиттере".

We are deeply saddened to hear of the passing of our former player Goran Bunjevčević. The thoughts of everyone at the Club are with his friends and family at this extremely difficult time. pic.twitter.com/UryBkqz6as — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 28 июня 2018 г.

Известно, что спортсмен последний месяц находился в тяжёлом состоянии после аневризмы и, так не оправившись, скончался от кровоизлияния в мозг.