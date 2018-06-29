"Он вообще не мужик". Шурыгина опровергла слухи о романе с Сашей Актом и аборте

По словам девушки, "находчивый ненатурал решил ещё и хайпануть напоследок", когда закончилась работа в дуэте с ней.

Диана Шурыгина прокомментировала слова бывшего партнёра по песенному дуэту Саши Акта, который в шоу Андрея Малахова заявил, что девушка сделала аборт, причём, вероятно, ребёнок был от него. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Публикация от Диана Шурыгина (@_diana_shurygina_) 27 Апр 2018 в 1:12 PDT

— Как много невероятной и глупой лжи крутится вокруг меня! Я уже привыкла к этому, потому большую часть грязной клеветы оставляю без внимания. Но порой всё-таки могу дать комментарий, потому как народ у нас верит абсолютно всему, — заявила Шурыгина.

Публикация от Диана Шурыгина (@_diana_shurygina_) 26 Июн 2018 в 2:44 PDT

По словам девушки, исполнитель просто обиделся на то, что его дуэт с ней прекратил существование.

— У нас был дуэт на начальном этапе, но оказалось, что Акт был не в курсе, что дуэт не вечен. Когда узнал об этом, он очень обиделся и решил срубить последнюю копеечку на мне у Малахова, заявив что-то невнятное про аборт. А мой бывший продюсер (Диана Бичарова. — Прим. ред.), которая дважды не смогла выполнить свои обязательства по моей безопасности в общей сложности всего на двух выступлениях, которая любит больше быстрые деньги за программу, а не думает на перспективу, подтвердила слова Акта, — сказала Диана.

Диана дала понять, что связи с артистом и быть не могло, выразив сомнения в его сексуальной ориентации. "Невероятно! Почти через месяц, этот, как бы мягче сказать, находчивый ненатурал решил ещё и хайпануть напоследок — сказать, что этот придуманный ребёнок от него. Это как вообще, если у нас не было гастролей и он не мужик вообще?! — подчеркнула Шурыгина.

Публикация от Диана Шурыгина (@_diana_shurygina_) 29 Май 2018 в 11:13 PDT

Ранее певец Саша Акт заявил об интимной связи с Дианой Шурыгиной и предположил, что она сделала аборт после того, как забеременела от него.

Шурыгина и Акт сотрудничали не слишком долго. Напомним, презентация их первой песни в кафе "Гладиатор" на концерте артиста Сергея Филимонова была прервана рядом неожиданных событий: сначала в неё на сцену неизвестный молодой человек швырнул белую курицу, а после бросился с кулаками на её мужа.

Уроженка Ульяновска Диана Шурыгина обрела известность после того, как в 2016 году обвинила своего знакомого Сергея Семёнова в изнасиловании. Общественность вела ожесточённые споры о том, было ли преступление на самом деле.