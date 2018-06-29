СМИ: Канада введёт пошлины на ввоз американской стали, виски и туалетной бумаги

Канадские власти намерены ввести пошлины на ввоз ряда американских товаров, пишет Bloomberg со ссылкой на свой источник в правительстве страны. Такие меры станут ответом на установленные Вашингтоном сборы на импорт стали и алюминия из Канады.

По информации агентства, таможенными сборами будут облагаться товары на общую сумму $12,6 млрд, среди которых сталь, моторные лодки, стиральные машины, туалетная бумага, горчица, виски и кленовый сироп. Размер сбора составит 25 процентов от стоимости на сталь и 10 процентов на остальную продукцию.

В марте этого года США ввели пошлины на импорт стали (25 процентов) и алюминия (10 процентов). Они распространяются на страны, которые поставляют свою продукцию в Штаты. В ответ на это Евросоюз договорился установить 25-процентные импортные пошлины на ряд американских товаров общим объёмом 2,8 миллиарда евро.