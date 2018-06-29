Глава СК поручил создать группу по расследованию "преступных" ошибок врачей

Также он отметил необходимость оснащения криминалистических подразделений передовой техникой, которая позволит выполнять сложные задачи при раскрытии преступлений.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил создать группу, которая будет оказывать помощь в расследовании уголовных дел о врачебных ошибках. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— При этом также поставлена задача организовать проведение собственными силами — отделами судебно-медицинских исследований — сложных экспертиз, в том числе по медицинским документам, — пояснила Петренко.

Бастрыкин также дал указание подбирать высококвалифицированных сотрудников для НИИ криминалистики, который входит в структуру центра.