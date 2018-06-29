Глава СК поручил создать группу по расследованию "преступных" ошибок врачей

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил создать группу, которая будет оказывать помощь в расследовании уголовных дел о врачебных ошибках. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
— При этом также поставлена задача организовать проведение собственными силами — отделами судебно-медицинских исследований — сложных экспертиз, в том числе по медицинским документам, — пояснила Петренко.
Бастрыкин также дал указание подбирать высококвалифицированных сотрудников для НИИ криминалистики, который входит в структуру центра.
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