ФСБ задержала группу африканцев при попытке попасть в Норвегию

Следователи по городу Заполярный СУ СК РФ по Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении четырёх иностранцев. Трое их них — граждане Федеративной Республики Сомали, одна — гражданка Республики Джибути. Кроме того, один из них несовершеннолетний. Расследование начато по статье "Покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ, совершённое группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, в июне они повредили колючую проволоку забора пограничного рубежа в Печенгском районе Мурманской области. После этого подозреваемые проникли на территорию пограничного режима. Как предполагается, они планировали попасть в Норвегию.

— Однако довести свои преступные намерения до конца указанным лицам не удалось, так как они были задержаны сотрудниками пограничного наряда службы в посёлке Никель ПУ ФСБ России по Республике Карелия, — отмечается в сообщении.

Подозреваемых заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.