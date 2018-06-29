"Рутина". Генерал-лейтенант призвал не пугаться сигнала США о ядерном ударе

По словам Бужинского, подобные тренировки на случай начала ядерной войны регулярно проводятся как американскими, так и российскими военными.

Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский заявил, что приказ командования США о запуске термоядерных ракет не несёт опасности, так как является частью учений.

— Это штатная ситуация. Такие тренировки проводятся постоянно, и мы их проводим, и они. Каковы цели любых учений? Просто поддерживать тот уровень боевой готовности, который необходим, — объяснил Бужинский в эфире НСН.

Собеседник издания подчеркнул, что паники в связи с этим быть не должно, так как это "совершенно" рутинная работа.

— Это абсурд. Кто-то взял, тиснул заметку. Почему испугались? — возмутился генерал-лейтенант.

Напомним, ранее американские радиолюбители перехватили приказ командования США о запуске термоядерных ракет. Сигнал был адресован межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress.