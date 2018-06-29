Закормили до смерти. Одинокий лебедь из Лидского замка погибает от ожирения

Вместо положенных четырёх килограммов птица весит все 10. Из-за большого веса она не может летать и найти себе пару.

Жители белорусского города Лиды, зоозащитники и экологи бьют тревогу: сердобольные туристы настолько раскормили лебедя, живущего на озере возле Лидского замка, что птица рискует погибнуть от ожирения. Уже сейчас пернатый весит десять килограммов вместо положенных четырёх. Из-за ожирения лебедь не может найти себе пару и летать на дальние расстояния, он неуклюжий, неповоротливый и вот-вот станет добычей для дворовых котов.

Любопытно, что лебедь сам обратился за помощью к людям. Он сбежал из людного замка в одно из частных подворий, чтобы побыть подальше от туристов и угощений. Переживая о судьбе измождённой птицы, местные жители вызвали сотрудников службы отлова бездомных животных. Выяснилось, что лебедь не болен, он просто страдает ожирением.

— Из-за такого большого веса он не может лететь на далёкие расстояния. Если не похудеет — не станет на крыло и, соответственно, может погибнуть, — рассказал сотрудник службы отлова Геннадий Рухлевич.

Скорее всего, лебедя придётся отдать в частные руки, потому что без помощи людей он буквально обречён на гибель.

И пока ему подыскивают хозяев, эксперты напоминают: кормить диких птиц человеческими продуктами нельзя. Тем более когда речь идёт о белом хлебе. Лебеди, обитающие на городских прудах и озёрах, самостоятельно обеспечивают себя кормом. А вот зимой птиц подкармливать можно, но в качестве угощения можно использовать только пшеницу или перловую крупу.