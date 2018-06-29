Двое красноярских чиновников задержаны по подозрению во взятке в 10 млн рублей

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Двое красноярских чиновников задержаны по подозрению во взятке в 10 млн рублей

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Фото: © Pixabay / 3839153

Депутата Заксобрания Юрия Ефимова и главу Богучанского района Красноярского края Александра Бахтина задержали по подозрению в получении взятки в размере десяти миллионов рублей от зарубежного лесозаготовителя, сообщает Следственный комитет России.

— Бахтин содержится под стражей за ранее совершённое преступление. Ефимов задержан сотрудниками УФСБ в Томске и в настоящее время доставляется в Красноярск для проведения с ним следственных действий, —говорится в сообщении, опубликованном на сайте СУ СКР по Красноярскому краю.

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