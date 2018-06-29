France 24: Мы не получали уведомлений Роскомнадзора о нарушении закона о СМИ

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France 24: Мы не получали уведомлений Роскомнадзора о нарушении закона о СМИ

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Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Французский государственный телеканал France 24 не стал комментировать направленное ему уведомление Роскомнадзора о нарушении российского закона о средствах массовой информации. Это следует из высказываний, сделанных официальным представителем телеканала.

— У нас нет никаких комментариев по этому вопросу. Мы ничего не получили ни в своём московском офисе, ни в парижском, — заявили в компании.

При этом представитель France 24 заявил, что канал "уважает законы государств, в которых распространяет свою информацию".

Напомним, Роскомнадзор предупредил France 24 о нарушении им закона о СМИ. Сообщение направили учредителю зарегистрированного в России телеканала.

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