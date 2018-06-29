Работу фан-зоны на Воробьёвых горах в Москве ограничат из-за шторма

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что работа парков и фан-зоны на Воробьёвых горох в Москве будет ограничена завтра, 30 июня, из-за непогоды.

— К сожалению, штормы и ураганы в Москве уже не редкость. На завтра есть штормовое предупреждение. Дождь, гроза и ветер до 20 м/с. Для вашей безопасности в городе вводятся ограничения в работе парков, уличной торговли и временные ограничения в работе фан-зоны на Воробьёвых горах, — заявил Собянин москвичам и гостям столицы на своей странице в "Твиттере".

Ранее Гидрометцентр РФ продлил жёлтый уровень погодной опасности на 30 июня в Москве и области из-за прогнозируемого сильного ветра и гроз.