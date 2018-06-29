Лавров рассказал об "опасных манипуляциях в ОЗХО"

Российская сторона доверяла Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако в ней наблюдаются серьёзные манипуляции, нарушающие положения конвенции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Channel 4.

— На днях Великобритания и Франция созвали специальное заседание стран — участниц конвенции и голосованием приняли решение, которое, по сути, нарушает все положения конвенции, наделив технического секретаря правом устанавливать вину, — заявил дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что произошедшее было непродуманным и опасным шагом.