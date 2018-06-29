Лавров сравнил обвинения в адрес РФ с логикой королевы из "Алисы в Стране чудес"

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью британскому каналу Channel 4 сравнил обвинения Запада в адрес Москвы с логикой Червонной королевы из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес".

Журналист спросил министра, может ли Владимир Путин гарантировать Дональду Трампу, что РФ не станет вмешиваться в промежуточные американские выборы в США. На это Лавров ответил, что Россия "предпочитает факты" и не может обсуждать то, что "построено только на догадках, highly likely (весьма вероятно. — Прим. ред.), как это было в расследовании дела в Солсбери".

— Я люблю Льюиса Кэрролла, но не считаю, что логика королевы, которая говорила: "Сначала казнь, суд потом!", — должна преобладать, — иронизировал Лавров.

Министр подчеркнул, что "это не может работать так", и отметил, что тема вмешательства России в президентские выборы в США используется для разрушения отношений между двумя государствами.