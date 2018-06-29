Лавров заявил, что Россия не намерена обсуждать с кем-либо снятие санкций

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4 сообщил, что Москва не возражала бы против снятия санкций, но не планирует с кем-либо обсуждать данную тему.

Так он ответил на вопрос о том, что войдёт в повестку встречи лидеров России и США в Хельсинки 16 июля.

— Я упомянул санкции лишь в контексте ухудшения отношений. Мы не поднимаем вопрос санкций и не просим снять их. Это не наше дело, это дело тех, кто ввёл санкции, — будут ли они сохраняться или восторжествует здравый смысл, — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров сравнил обвинения Запада в адрес Москвы во вмешательстве в выборы с логикой Червонной королевы из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес".