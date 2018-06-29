В Москве проходит "Добрый матч" с участием звёзд футбола и кино

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В Москве проходит "Добрый матч" с участием звёзд футбола и кино

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В парке Футбола ФИФА проходит "Добрый матч" между сборной организаторов благотворительного турнира "Кубок доброты" и звёзд среди игроков, с которыми на поле вышли известные представители российского кино, театра и телевидения.

Капитаном команды звёзд выступил всемирно известный немецкий футболист Лотар Маттеус. Также его партнёрами на поле стали легенды отечественного футбола Руслан Пименов и Дмитрий Булыкин. В то же время у команды организаторов "Кубка доброты" капитанит легенда московского "Локомотива" Дмитрий Сенников.

Отмечается, что эта игра призвана привлечь дополнительное внимание неравнодушных людей к проблеме детей-сирот.

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