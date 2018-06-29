Лавров назвал ребячеством ответ Тиллерсона о "вмешательстве" РФ в выборы США

Тема "вмешательства" России в выборы в США используется для разрушения двусторонних отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому каналу Channel 4.

— Когда госсекретарём США был Рекс Тиллерсон, он как-то публично заявил, что у них есть неопровержимые доказательства. Потом, общаясь с ним, я спросил, не могли бы они представить эти "неопровержимые доказательства"? Хочется понять, что к чему. Возможно, что-то нам удалось бы разъяснить. Он ответил, что представить их они не могут — нельзя раскрывать источники. Он заявил, что нашим спецслужбам всё известно и у них и надо спрашивать. Можно ли так решать серьёзные вопросы? — поинтересовался Лавров.

По словам российского дипломата, полученный от Тиллерсона ответ просто невозможно назвать зрелым.

— ... Это какое-то ребячество. Надеюсь, что те, кто пытается отыскать доказательства того, что это мы, действуя через какое-то интернет-агентство, определили будущее величайшей страны на планете, поймут, насколько это нелепо, — отметил Лавров.

Ранее глава российского МИД сравнил обвинения Запада в адрес Москвы во вмешательстве в выборы с логикой Червонной королевы из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес".

Лавров также добавил, что Россия не намерена обсуждать с кем-либо вопрос снятия санкций.