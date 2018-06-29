Глава МИД РФ раскритиковал ведение политики по принципу "весьма вероятно"

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Глава МИД РФ раскритиковал ведение политики по принципу "весьма вероятно"

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Сергей Лавров. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает постыдным, когда люди основывают реальную политику по отношению к другому государству на основе принципов "весьма вероятно" или "это возможно".

— Если люди основывают реальную политику по отношению к стране, государственную политику на "это возможно", на основе "весьма вероятно", это постыдно, — заявил Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4.

При этом глава российского МИД назвал проявлением глубоких внутренних споров то, что делается в США в контексте "рашагейта". По мнению министра, в этом случае у проигравших просто нет смелости признать, что они проиграли выборы.

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