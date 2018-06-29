Лавров рассказал, чему Россию научили санкции

По словам главы МИД, в первую очередь этот "урок" касается технологий и товаров повседневного спроса.

Санкции Запада против России стали для Москвы уроком о том, что не стоит полагаться на чужие технологии и товары, так как доступ к ним может быть закрыт в любое время. Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

— Естественно, мы ничего не имеем против того, чтобы санкции сняли. Но мы также можем использовать предоставляемые ими возможности для развития собственных мощностей в ключевых секторах экономики, национальной безопасности и в других областях, на которые полагается суверенное государство, — объяснил Лавров.

При этом министр внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва извлекла из западных ограничительных мер "много новых уроков". Главный из них — полагайся на себя.

— Нельзя полагаться на западные технологии, ведь их работу могут приостановить в любой момент, нельзя полагаться на товары повседневного спроса для населения, поступающие с Запада, ведь их поставки всегда могут оборвать, — пояснил глава МИД РФ.

Ранее Лавров сообщил, что Москва не будет выступать против снятия санкций или договариваться об этом с президентом США Дональдом Трампом.