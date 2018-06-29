"Первый раз слышу". Лавров опроверг наличие компромата на Трампа у Москвы

Читайте также

"Первый раз слышу". Лавров опроверг наличие компромата на Трампа у Москвы

687

Дональд Трамп. Фото: ©Flickr/Gage Skidmore

Главе МИД РФ Сергею Лаврову в интервью британскому Channel 4 задали вопрос, помогает ли в отношениях России и США распространённая информация о том, что в Москве есть некий компромат на американского лидера.

— Я первый раз слышу о том, что у нас есть компрометирующие материалы на Дональда Трампа, — сказал российский дипломат.

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, если и есть люди, ищущие компромат на Трампа, то в первую очередь это спецпрокурор США Роберт Мюллер, который руководит расследованием якобы имевшего место вмешательства РФ в американские президентские выборы.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×