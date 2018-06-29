Мексиканский Фестиваль мёртвых прошёл в Москве

Мексиканский фестиваль в честь Дня мёртвых прошёл в Гостином дворе, в Москве. На мероприятии, приуроченном к чемпионату мира по футболу, показали костюмированное представление и национальные танцы Мексики.
На сцене выступил ансамбль мариачи — важная часть мексиканских торжеств. После артисты в маскарадных костюмах с лицами, раскрашенными в черепа, устроили танцы, вовлекая гостей в атмосферу праздника.
По словам организаторов, цель праздника — "объединить семьи и вспомнить о любимых, о душах наших близких".
— День мёртвых — одна из самых старых традиций Мексики, которая началась ещё в доиспанские времена, когда коренные народы Мексики вспоминали своих мёртвых и воздвигали им алтари, — сказала культурный атташе мексиканского посольства Кристина Фортуни.
Она отметила, что в 2003 году этот праздник стал нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.
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