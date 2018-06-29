Мексиканский Фестиваль мёртвых прошёл в Москве

Изначально планировалось провести шествие от Дома Мексики до Красной площади, однако позже место празднования изменили.

Мексиканский фестиваль в честь Дня мёртвых прошёл в Гостином дворе, в Москве. На мероприятии, приуроченном к чемпионату мира по футболу, показали костюмированное представление и национальные танцы Мексики.

На сцене выступил ансамбль мариачи — важная часть мексиканских торжеств. После артисты в маскарадных костюмах с лицами, раскрашенными в черепа, устроили танцы, вовлекая гостей в атмосферу праздника.

По словам организаторов, цель праздника — "объединить семьи и вспомнить о любимых, о душах наших близких".

— День мёртвых — одна из самых старых традиций Мексики, которая началась ещё в доиспанские времена, когда коренные народы Мексики вспоминали своих мёртвых и воздвигали им алтари, — сказала культурный атташе мексиканского посольства Кристина Фортуни.

Она отметила, что в 2003 году этот праздник стал нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.