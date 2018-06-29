Маттеус: Никогда бы не подумал, что в футбол будут играть на Красной площади

Чемпион мира и Европы в составе сборной Германии Лотар Маттеус отметил правильность решения провести "Добрый матч" с участием звёзд футбола и кино на Красной площади.

— Никогда бы не подумал, что в центре Москвы на Красной площади будут играть в футбол. Считаю, это очень хорошая идея правительства, определившего такое место для игры в поддержку детей, — сказал Маттеус.

Кроме того, легендарный немецкий футболист рассказал, что бывает в российской столице "регулярно, уже лет 20–30".

По словам Маттеуса, Москва "очень изменилась" и все футбольные стадионы здесь находятся в прекрасном состоянии.