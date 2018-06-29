Маттеус назвал фаворита чемпионата мира

По мнению чемпиона мира и Европы в составе сборной Германии, пока из всех участников турнира выделяются бразильцы.

Легенда немецкого и мирового футбола Лотар Маттеус рассказал журналистам, что наибольшими шансами на победу в мировом первенстве обладает сборная Бразилии.

— В любом случае Бразилия является фаворитом. Считаю, все остальные участники турнира довольно равны. С самого старта мне нравилась сборная Хорватии. Но это не означает, что и дальше она будет показывать хорошие результаты. Команды по ходу чемпионата разыгрываются. Неплохо пока получается у сборных Франции и Англии, — заявил Маттеус.

Ранее Лайф писал, что Лотар Маттеус был капитаном "Доброго матча" с участием звёзд футбола и кино, прошедшего на Красной площади. Эта игра призвана привлечь дополнительное внимание людей к проблеме детей-сирот.