Стокгольмский суд начал формирование трибунала для рассмотрения иска "Газпрома"

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Стокгольмский суд начал формирование трибунала для рассмотрения иска "Газпрома"

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Суд Стокгольма начал формирование трибунала для рассмотрения иска "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом". Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

По его словам, Шведский апелляционный суд дал приказ о приостановке исполнения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит.

— Соответственно, на сегодняшний день исполнять никто не может те решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражем по договору на транзит, — приводит РИА "Новости" слова Миллера.

Он отметил, что решение Стокгольмского арбитража по поводу контрактов на поставку и транзит было асимметричным и сильно "нарушило баланс интересов сторон".

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