Стокгольмский суд начал формирование трибунала для рассмотрения иска "Газпрома"

Суд Стокгольма начал формирование трибунала для рассмотрения иска "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом". Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

По его словам, Шведский апелляционный суд дал приказ о приостановке исполнения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит.

— Соответственно, на сегодняшний день исполнять никто не может те решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражем по договору на транзит, — приводит РИА "Новости" слова Миллера.

Он отметил, что решение Стокгольмского арбитража по поводу контрактов на поставку и транзит было асимметричным и сильно "нарушило баланс интересов сторон".