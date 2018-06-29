Вернувшуюся с ЧМ сборную Южной Кореи фанаты забросали яйцами на родине

Южнокорейских футболистов по возвращении на родину с чемпионата мира в России болельщики забросали яйцами, передаёт телеканал ESPN.

Всего в аэропорту Инчхон игроков сборной Южной Кореи встретили около полусотни поклонников. Отмечается, что болельщики дарили цветы и фотографировались со своими футболистами. Однако нашлось несколько фанатов, которые принялись бросать в сторону игроков яйца. Причём ни одно из них не достигло цели.

Стоит отметить, что и ранее болельщики необычным образом выражали своё недовольство выступлением национальной команды на мундиале. В частности, в 2014 году после вылета сборной Южной Кореи с чемпионата мира в Бразилии спортсменов забросали конфетами, что является оскорблением в местной культуре.

Напомним, южнокорейская сборная не вышла в плей-офф мирового первенства, несмотря на сенсационную победу над немцами. До этого в первых двух турах команда проиграла сборным Швеции (0:1) и Мексики (1:2).