В ЛНР сообщили об открытии представительства в Италии

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего сообщил, что в Италии открылся Центр представительства ЛНР.

По его словам, представительство находится в городе Мессина. Его цель — расширить культурные и дипломатические связи между ЛНР и Италией. Президентом центра избран профессор Мессинского университета Даниеле Макрис.

— Я надеюсь, что это только начало, что вашему примеру последуют другие представители механизмов народной дипломатии, которые постоянно сочувствуют происходящему здесь, — цитирует Дейнего РИА "Новости".

Он добавил, что убедить официальные власти признать факт существования "независимых, но непризнанных государств" можно с помощью "механизмов народной дипломатии".