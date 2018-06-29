Роналду станцевал на тренировке сборной Португалии

Лидер португальской сборной Криштиану Роналду исполнил танец на тренировке команды на базе в подмосковном Кратове.

Ahead of his team's clash with Uruguay, Cristiano Ronaldo had his dancing shoes on at Portugal training!



Credit: Ruptly pic.twitter.com/lsFiyKhakK — Goal (@goal) 29 июня 2018 г.

Отмечается, что на занятии все игроки были в отличном расположении духа. Роналду подшучивал над товарищами по сборной и даже решился на танец.

Напомним, португальцы вышли в плей-офф и теперь готовятся к поединку 1/8 финала против команды Уругвая. Матч состоится 30 июня в Сочи и начнётся в 21:00 мск. В списке бомбардиров чемпионата мира Роналду пока делит второе место с Ромелу Лукаку из Бельгии.