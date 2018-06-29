"Натали турс" сокращает чартерные рейсы

Компания "Натали турс" с 30 июня сокращает несколько чартерных программ из-за низких финансовых показателей. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
— Туроператор "Панорама тур" (юридическое лицо "Натали турс") сообщил о корректировке чартерной программы. С 30 июня отменяются чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, — говорится в сообщении организации.
Компания пообещала туристам компенсировать средства по всем отменённым турам на базе чартерной перевозки. Возврат денег будет проведён в соответствии с действующим законодательством.
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