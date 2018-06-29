Московский зоопарк закроют в субботу из-за грозы

Московский зоопарк закроют для посещения в субботу, 20 июня, с 15:00 часов из-за "жёлтого" уровня погодной опасности. Об этом говорится на сайте зоопарка.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в столичном регионе ожидается облачная погода с дождём, местами с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

— Чтобы предотвратить потенциально опасные ситуации и минимизировать риск для жизни и здоровья населения, было принято решение закрыть Московский зоопарк для посещения с 15:00, — сообщили в зоопарке.

Уточняется, что с 7:30 до 15:00 зоопарк будет работать в штатном режиме.