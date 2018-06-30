Британский журнал назвал лучшего и худшего футболистов сборной России на ЧМ

Журнал FourFourTwo определил лучшего и худшего футболистов 16 команд, пробившихся в 1/8 финала мирового первенства. У россиян британские журналисты в списке самых ценных игроков выделили полузащитника Александра Головина, отличившегося голом и двумя результативными передачами.
Что касается худшего игрока среди подопечных Станислава Черчесова, в эту малоприятную категорию, по мнению журналистов, попал голкипер Игорь Акинфеев.
Эксперты FourFourTwo подчеркнули, что в поединках против Саудовской Аравии и Египта Акинфееву не пришлось часто вступать в игру, а в матче с уругвайцами у вратаря были проблемы с реакцией.
В издании отмечается, что неуверенные действия Акинфеева на последнем рубеже могут помешать россиянам во встрече 1/8 финала с Испанией.
Напомним, подопечные Станислава Черчесова сыграют с испанцами 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве.
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