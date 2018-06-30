СМИ рассказали, о чём говорил Сечин на заседании по делу Улюкаева

По версии следствия, Улюкаев получил от Сечина взятку $2 млн за положительное заключение по поводу приватизации "Башнефти".

Русская служба Би-би-си рассказала о показаниях исполнительного директора компании "Роснефть" Игоря Сечина в ходе закрытого заседания по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Подлинность документов подтверждена тремя источниками, знакомыми с материалами дела.

Так, по информации Би-би-си, Сечин рассказал суду о требовании Улюкаевым взятки в размере двух миллионов долларов во время саммита Брикс в октябре 2016 года. Сечин отметил, что экс-министр "попросил выдать ему премию в связи с успешной приватизацией" акций "Башнефти".

— Улюкаев пояснил, что с министром ссориться не нужно, обозначая сумму премии в два миллиона долларов, предложил эту сумму подготовить и позвонить ему по готовности, — заявил Сечин.

Из показаний следует, что на просьбу Улюкаева глава "Роснефти" не отреагировал. А после возвращения из командировки заметил, что на его компанию оказывают давление.

Чтобы доказать это, Сечин предоставил письмо от Улюкаева о приватизации "Роснефти", в котором тот якобы угрожал сорвать сделку. Би-би-си отмечает, что в тот же день Сечин рассказал о вымогательстве вице-президенту компании Олегу Феоктистову.

Напомним, в декабре прошлого года суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу. По версии суда, он получил от Сечина взятку в размере двух миллионов долларов за положительное заключение по поводу приватизации "Башнефти". Сам Улюкаев свою вину отрицает.