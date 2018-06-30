Иностранные болельщики рассказали, в какой стране находится Крым

Большинство футбольных фанатов, прибывших в РФ на чемпионат мира, назвали полуостров Крым российским. Об этом сообщает издание "Украина.ру".
Отмечается, что болельщикам на вопрос о принадлежности Крыма давали три варианта ответа: полуостров находится на юге России, севере Украины или Западе Белоруссии. В итоге большая часть иностранцев выбрали первый вариант.
Кроме того, зарубежных граждан спросили, в каком году началась Крымская война. Однако этот вопрос оказался очень сложным для фанатов.
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