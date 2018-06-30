Трамп рассказал о темах предстоящей встречи с Путиным

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Трамп рассказал о темах предстоящей встречи с Путиным

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева). Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию в Сирии и на Украине, а также приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года.

— Украину, Сирию, выборы... мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в наши выборы, — приводит слова Трампа агентство Reuters.

Встреча Путина и Трампа пройдёт в Хельсинки 16 июля. Как ранее сообщили в Кремле, президенты намерены поднять тему развития двусторонних отношений и актуальные международные вопросы.

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