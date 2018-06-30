Третий — не лишний. В Австрии разрешили регистрировать "смешанный" пол

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Третий — не лишний. В Австрии разрешили регистрировать "смешанный" пол

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

К такому решению привёл соответствующий прецедент с представителем "третьего" пола.

Конституционный суд Австрии разрешил местным органам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) регистрировать третий пол в случае, если человек не может себя отнести ни к мужскому, ни к женскому.

— Конституционный суд определил, что такое толкование закона о гражданском состоянии сочетается с конституцией. В этой связи не потребуется отменять положения закона, которые подверглись рассмотрению судом, — говорится в сообщении суда.

Основанием для такого решения стала Европейская конвенция по правам человека, которая гарантирует соблюдение частной и семейной жизни, а также защищает личность человека независимо от его половой принадлежности или сексуальной ориентации. Для определения пола таких граждан суд рекомендует следующие формулировки: "смешанный", "иной" или "неопределённый".

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