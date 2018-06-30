Житель Сыктывкара убил и закопал в выгребной яме семейную пару

В день убийства все трое распивали алкоголь в дачном доме садоводческого общества в местечке Дырнос.

Суд в Сыктывкаре приговорил к 19 годам лишения свободы местного жителя, который убил своих знакомых мужчину и женщину. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Республике Коми.

— В апреле 2017 года после очередного застолья, действуя на почве личных неприязненных отношений, после того как мужчина и женщина уснули, злоумышленник, вооружившись топором, нанёс не менее 11 ударов по голове мужчине и не менее семи — женщине, в том числе рубящей частью топора, — говорится в сообщении следователей.

От полученных травм потерпевшие скончались на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник закопал тела в выгребной яме.

Отмечается, что у осуждённого имеются признаки умственной отсталости и алкогольная зависимость.