В Москве владельцев кафе попросили закрыть летние веранды из-за непогоды

Отмечается, что 30 июня в столице возможны грозы с градом и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Столичные власти попросили рестораторов приостановить работу летних веранд из-за непогоды. Об этом говорится в заявлении Департамента торговли и услуг Москвы.

В сообщении указывается, что в столице 30 ноября могут ухудшиться погодные условия. В частности, ожидаются грозы с градом и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Кроме того, в департаменте попросили руководство заведений "укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты".

Ранее Лайф писал, что работа парков и фан-зоны на Воробьёвых горох будет ограничена из-за шторма.