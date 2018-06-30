Американский комик разыграл Трампа по телефону

Однако сообщается, что подлинность записи разговора подтвердить так и не удалось.

Американский комик и радиоведущий Джон Мелендес заявил, что ему удалось разыграть по телефону президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

Во время звонка в Белый дом Мелендес представился сенатором Робертом Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси). Он заявил, что ему необходимо срочно обсудить с президентом некий законопроект. После того как его несколько раз соединяли с различными представителями Белого дома, в том числе со старшим советником президента Джаредом Кушнером, ему удалось связаться с Трампом, который в этот момент находился на борту президентского самолёта.

Сообщается, что в ходе разговора Мелендес обсудил с президентом вопросы иммиграции и работы Верховного суда США. Он отметил, что ему "кажется поразительным" тот факт, что данный розыгрыш не был освещён в СМИ.

I find it astounding that the news media's not picking up the fact that I totally duped the President & got in touch within in less than 2 hours while he was on Air Force One. Shame on, NBC/, CNN & Huffington Post. I gave them a news story on their laps. — John Melendez (@stutteringjohnm) 29 июня 2018 г.

— Мне кажется поразительным, что средства массовой информации не понимают тот факт, что я обманул президента и связался с ним менее чем за два часа, пока он был в своём самолёте. Позор, NBC, CNN и Huffington Post. Я дал им сюжет для новостей прямо на их колени, — написал он в своём "твиттере".

При этом Fox News не удалось подтвердить подлинность записи.