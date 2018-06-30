Участник "Доброго матча": Помощь детям — это всегда прекрасно!

Президент Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта России Владимир Уткин, который стал одним из участников прошедшего на Красной площади "Доброго матча", отметил важность проведения подобных мероприятий.

— Благо, что проводятся такие турниры. Сыграть в центре столицы и при этом помочь детям — это всегда прекрасно! Спасибо организаторам, Москве, командам и пришедшим их поддержать зрителям! — сказал Уткин.

Ранее Лайф писал, что в парке футбола ФИФА прошёл "Добрый матч", в котором сыграли звёзды среди игроков и представителей отечественного кино, театра и телевидения. Как отмечалось ранее, эта игра была призвана привлечь внимание неравнодушных граждан к проблеме детей-сирот.