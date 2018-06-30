Пентагон обеспокоен возможным появлением космического оружия в России и Китае

Министерство обороны США обеспокоено возможным появлением в России и Китае космического оружия. Об этом заявил глава разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли.
— Соперничество будет только усиливаться... Наше технологическое превосходство постепенно исчезает, — приводит слова Эшли Defense One.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил Минобороны страны начать формирование Военно-космических сил.
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