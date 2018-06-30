СМИ: Почти 700 марокканцев пытались сбежать в Европу во время ЧМ

Отмечается, что всего в Россию приехало около 40 тысяч болельщиков сборной Марокко.

Во время чемпионата мира по футболу в России 695 марокканцев пытались сбежать в Европу, передаёт "Чемпионат.com".

Отмечается, что большая часть из них для миграции использовала Литву. Около 600 человек сбежали из поездов, которые следовали в Калининград, когда тот пересекал российско-литовскую границу.

Также часть из них намеревалась сбежать в Европу через Финляндию. 25 человек были задержаны при попытке бегства из Выборга в финский город Иматру. 70 человек хотели попасть в ЕС из Калининграда через Польшу, пишет издание.