Бизнесмен Олег Дерипаска отказался от кредитной поддержки Промсвязьбанка из-за неприемлемых условий кредитования. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает ТАСС.

— Условия помощи были кабальными, поэтому компания от такой помощи отказалась, — приводит ТАСС слова представителя компании "Русал".

По данным источника, другие компании Олега Дерипаски также посчитали неподходящими эти условия кредитования.

Ранее сообщалось, что "Русал" обратился в Промсвязьбанк с просьбой о предоставлении кредита в качестве помощи компании. Однако на тот момент решение не было принято. Отмечалось, что Промсвязьбанк рассматривает вариант выдать кредит "Группе ГАЗ" Дерипаски на рыночных условиях.

Напомним, в апреле США ввели санкции против компаний Дерипаски, в том числе "Русала" и En+. Американский Минфин потребовал, чтобы инвесторы прекратили любые деловые отношения с компанией до 5 июня. Затем этот срок был продлён до 23 октября. В этой связи Дерипаска вышел из совета директоров "Русала" в качестве неисполнительного директора.