ФИФА: Россия проводит потрясающий турнир

Директор Департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил журналистам, что проходящее в России мировое первенство оставляет благоприятные отзывы.

— Мы рады тому, как проходит чемпионат мира. Россия проводит потрясающий турнир. Мы получили благоприятные отзывы от всех сторон — команд, зрителей, гостей, СМИ, коммерческих партнёров, — сказал Смит.

По его словам, ФИФА "всё очень нравится". Но при этом Смит заметил, что "осталось немало пройти".

Напомним, чемпионат мира начался в РФ 14 июня и продлится до 15 июля. Игры турнира, который уже посетили более двух миллионов зрителей, проходят на 12 стадионах в 11 городах России.