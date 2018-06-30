"Подлинно рады гостям". Оргкомитет ЧМ подвёл предварительные итоги турнира

Генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил позитивную и гостеприимную атмосферу, царящую во время чемпионата мира по футболу.

— Мы готовились к большому количеству гостей, к гостеприимной атмосфере, города готовились показать свою самобытность. У нас масса историй, которые говорят — россияне подлинно рады гостям, — заявил Сорокин.

В качестве примера он вспомнил историю, случившуюся в Екатеринбурге, когда болельщик из Перу перепутал адрес квартиры, а местные жители оставили иностранца у себя.

По мнению гендиректора Оргкомитета "Россия-2018", "это самое ценное, хотя это не организуешь, ведь такое исходит изнутри".

— Это выходит за пределы организации периметра безопасности, брошюрок для болельщиков. И это самый главный итог чемпионата мира, — добавил Сорокин.