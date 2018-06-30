Умер российский мультипликатор и автор комиксов Хихус

Читайте также

Умер российский мультипликатор и автор комиксов Хихус

3649

Фото: © Facebook/Хихус Джа

Российский мультипликатор и автор комиксов Павел Сухих, более известный как Хихус, скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщил писатель Сергей Кузнецов.

— У него был рак, израильские врачи сказали, что не могут ничем помочь, так что он вполне понимал, что происходит. Публично он обо всём этом не хотел объявлять, но со мной немного об этом говорил, — написал Кузнецов в "Фейсбуке".

Хихус — один из наиболее известных российских комиксистов, создатель первого в России фестиваля комиксов "КомМиссия". Его первым комиксом являются "Красные башмачки" — пересказ сказки Ханса Кристиана Андерсена.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×