Умер российский мультипликатор и автор комиксов Хихус

Российский мультипликатор и автор комиксов Павел Сухих, более известный как Хихус, скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщил писатель Сергей Кузнецов.

— У него был рак, израильские врачи сказали, что не могут ничем помочь, так что он вполне понимал, что происходит. Публично он обо всём этом не хотел объявлять, но со мной немного об этом говорил, — написал Кузнецов в "Фейсбуке".

Хихус — один из наиболее известных российских комиксистов, создатель первого в России фестиваля комиксов "КомМиссия". Его первым комиксом являются "Красные башмачки" — пересказ сказки Ханса Кристиана Андерсена.