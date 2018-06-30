"Близко к идеалу". Коллина оценил пользу системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

По его словам, за время чемпионата арбитры обращались к VAR 335 раз, в том числе проверили все голы.

Глава судейского комитета Международной федерации футбола ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил, что использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) позволило избежать ошибок во время чемпионата мира.

— Без системы VAR доля правильных решений арбитров составила 95%, с ней — 99,3%. Естественно, VAR не означает идеал. Всё равно остаётся возможность ошибки. Но 99,3% — близко к идеалу, — заявил Коллина.

При этом он отметил, что судьи только привыкают к нововведениям и порой в спорных эпизодах не прибегали к VAR.

— Судья всегда был боссом на газоне. Мы попросили арбитров, которые привыкли быть боссами, обращаться к системе VAR, но, поверьте, это непросто. Если вы лет 20 привыкали принимать решения сами, то сложно перестроиться, — добавил Коллина.

Также глава судейского комитета ФИФА рассказал журналистам, что к VAR обращались 335 раз, в том числе проверили все голы. Также Коллина сообщил, что 7 из 24 пенальти назначили после применения системы видеопомощи арбитрам.

Стоит отметить, что ЧМ в России — первый турнир, на котором стали использовать VAR. Впервые систему применили в поединке группового этапа между сборными Франции и Австралии. При этом решение об использовании VAR в спорном моменте принимает арбитр поединка.