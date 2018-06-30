Первая в Японии ракета частной разработки взорвалась после запуска

В настоящее время разработчик Interstellar Technologies выясняет причины неисправности.

Первая в Японии ракета частной разработки МОМО упала и взорвалась сразу после запуска. Об этом сообщила компания-разработчик Interstellar Technologies.

Запуск был проведён из района города Таики на острове Хоккайдо. Ракета поднялась на несколько метров, после чего из двигателя пошёл чёрный дым. Затем она упала и взорвалась. В результате случившегося никто не пострадал.

Первый запуск МОМО, проведённый летом 2017 года, также закончился неудачей. Тогда у ракеты возникли проблемы с передачей телеметрии в центр управления и в итоге она упала в Тихий океан.