"Один из лучших". Аронофски попросил привезти балет "Нуреев" в Нью-Йорк

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"Один из лучших". Аронофски попросил привезти балет "Нуреев" в Нью-Йорк

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Большой театр. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Американский режиссёр, сценарист и продюсер Даррен Аронофски заявил, что балет Кирилла Серебренникова "Нуреев" является одним из лучших за последние годы. Кроме того, он попросил привезти постановку в Нью-Йорк.

— Браво!.. Это был один из лучших балетов, который я видел за последние годы. Пожалуйста, привезите это представление в Нью Йорк. Вы сделаете много людей счастливыми, — написал режиссёр по-русски в "Фейсбуке".

Премьера "Нуреева" в режиссуре Серебренникова на музыку Ильи Демуцкого состоялась в декабре 2017 года на Исторической сцене Большого театра.

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